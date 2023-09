Erst der Kapitalmarkttag am 17. Oktober dürfte mehr Klarheit bringen. «Die Frage ist, ob dies berechtigt ist und die Probleme bei Lonza tiefer liegen oder ob Lonza weiterhin an die mittelfristigen Umsatz- und Margentrends glaubt, die in der Vergangenheit kommuniziert wurden», heisst es bei der ZKB.