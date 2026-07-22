Der Pharmazulieferer hat zwar die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, die Umsatzentwicklung sorgt allerdings für leicht enttäuschte Gesichter. Die Erhöhung der diesjährigen Margenvorgaben scheinen nicht darüber hinwegtrösten zu können.
Gemäss ersten Analystenkommentaren wird das Umsatzwachstum in Lokalwährungen den Erwartungen im ersten Halbjahr nur knapp gerecht. Einige Experten hatten dem Pharmazulieferer diesbezüglich sogar positive Überraschungen zugetraut. Insbesondere vom umsatzstärksten Geschäftsfeld Integrated Biologics hatte man sich rückblickend mehr erhofft. Die beiden kleineren Sparten Advanced Synthesis und Specialized Modalities schneiden insgesamt zwar etwas besser als gedacht ab, können die verhaltene Entwicklung bei Integrated Biologics jedoch nicht gänzlich auffangen.
Lob erhält Lonza hingegen für die deutlichen Fortschritte bei der Kern-EBITDA-Marge. Letztere erfährt im Jahresvergleich eine Verbesserung um mehr als 4 Prozentpunkte und übertrifft damit selbst die kühnsten Erwartungen.
Für Gesprächsstoff sorgen die überarbeiteten Jahresvorgaben. Im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung gingen die Expertenmeinungen auseinander. Während die ZKB von einer Bestätigung der diesjährigen Wachstums- und Margenziele ausging, hegte die Bank of America zumindest die Hoffnung auf eine Anhebung der Wachstumsziele.
An der Börse scheint man der Wachstumsentwicklung nun aber eine grössere Bedeutung als den Margen beizumessen.
(AWP)