Gegen 9.25 Uhr klettern die Titel mit plus 3,3 Prozent auf 441,70 Franken an die SMI-Spitze. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der Aktien seit der Bekanntgabe der Jahreszahlen fort. Der Leitindex gewinnt derzeit 0,4 Prozent. Nach Kurszielerhöhungen von Barclays und Vontobel am Vortag zogen über Nacht JPMorgan nach, die Deutsche Bank sorgte mit einer Hochstufung am Morgen für erneuten Schub.