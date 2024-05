Die Aktien des Pharmaauftragsfertigers Lonza verlieren nach Zahlen zum ersten Quartal 2024 drei Prozent auf gut 500 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,4 Prozent tiefer steht. Mit einem Plus von 46 Prozent führt Lonza die SMI-Gewinnerliste in diesem Jahr weiterhin an. Der Pharmaauftragsfertiger Lonza verzeichnete einen etwas schwächeren Start ins Jahr 2024. Die Prognose für das laufende Jahr wird jedoch bestätigt, da der Rückstand im Jahresverlauf aufgeholt werden dürfte.