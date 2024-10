Analysten müssen sich bei der Einschätzung der News ausschliesslich auf qualitative Aussagen abstützen. Dass die Basler ihre Prognose für das laufende Jahr bestätigen, sei so erwartet worden. Auch der anhaltende Gegenwind in zwei Bereichen sei nicht überraschend, so der Tenor. Erfreulich sei indes, dass sich die Nachfrage nach Dienstleistungen in der Frühphase weiter erholt habe.