Die zusätzliche Abfüllanlage in Stein sei für Lonza ein weiterer wichtiger Schritt im Geschäft mit Dienstleistungen zur Medikamentenproduktion. Dies nachdem kürzlich eine Abfüllanlage am Walliser Standort in Visp in Betrieb genommen und der Bau einer grossen kommerzielle Abfüllanlage in Stein realisiert worden sei.