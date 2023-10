Die beiden Anlagen mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern werden die Kapazität für Biokonjugate um das Vierfache erhöhen, erklärte Lonza am Donnerstag in einem Communiqué. Die neuen Suiten sollen 2026 in Betrieb gehen und nach Fertigstellung rund 180 Arbeitsplätze schaffen.