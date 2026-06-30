Lonza erweitert am Standort Visp die Produktionskapazitäten für sogenannte Payload-Linker, einen zentralen Bestandteil von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC). Mit dem Ausbau will der Pharmazulieferer der steigenden Nachfrage nach komplexen hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen und ADC-Komponenten Rechnung tragen.
Die neuen Kapazitäten entstehen innerhalb einer bestehenden GMP-Produktionsanlage und umfassen zusätzliche Herstellungs- und Reinigungsanlagen sowie Labore für Analytik und Prozessentwicklung, wie Lonza am Dienstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Investition wurden nicht gemacht.
Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen und sowohl klinische als auch kommerzielle Programme unterstützen. Sie sei auf eine flexible Produktion verschiedener Payload-Linker ausgelegt und könne bei steigender Kundennachfrage weiter ausgebaut werden.
(AWP)