Die gute Entwicklung sei von einer anhaltend hohen Nachfrage in allen Geschäftsbereichen getragen worden. Dabei werde das Wachstum und die Kern-Betriebsgewinnmarge (EBITDA) in der ersten Jahreshälfte aufgrund der tiefen Vorjahresbasis und Produkteinführungen stärker ausfallen, als dies im zweiten Halbjahr der Fall sein wird.