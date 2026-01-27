Und wie entwickelt sich die Aktie?

Die Lonza-Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um rund 2,6 Prozent gestiegen. Damit schneiden sie besser ab als der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI), der insgesamt im Minus steht. Im Jahr 2025 hatten die Titel allerdings keine grossen Stricke zerrissen und lagen damit deutlich hinter der Performance des SMI.