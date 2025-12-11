Die Anerkennung unterstreiche die Fähigkeit der Cocoon-Plattform, eine robuste und GMP-konforme (Good Manufacturing Practices) Herstellung von Zelltherapien zu ermöglichen, schreibt Lonza. Das AMT-Label biete Lonza und seinen Kunden verbesserte Möglichkeiten zur frühzeitigen und regelmässigen Kommunikation mit der FDA. Damit könnten Zulassungsverfahren für zelltherapeutische Anwendungen, die auf der Cocoon-Plattform basieren, beschleunigt werden.