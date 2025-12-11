Der Pharmazulieferer Lonza hat für seine Cocoon-Plattform das Label «Advanced Manufacturing Technologies» (AMT) von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Die Einstufung soll die regulatorische Unsicherheit verringern und die Akzeptanz der Technologie fördern, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Die Anerkennung unterstreiche die Fähigkeit der Cocoon-Plattform, eine robuste und GMP-konforme (Good Manufacturing Practices) Herstellung von Zelltherapien zu ermöglichen, schreibt Lonza. Das AMT-Label biete Lonza und seinen Kunden verbesserte Möglichkeiten zur frühzeitigen und regelmässigen Kommunikation mit der FDA. Damit könnten Zulassungsverfahren für zelltherapeutische Anwendungen, die auf der Cocoon-Plattform basieren, beschleunigt werden.
Die Cocoon-Plattform ist ein patiententaugliches, geschlossenes und automatisiertes Produktionssystem für die Zelltherapie.
(AWP)