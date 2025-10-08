Der Auftragsfertiger Lonza hat von der Heilmittelbehörde Swissmedic die Zulassung für eine neue Abfüllanlage für biologische und hochwirksame Produkte im aargauischen Stein erhalten. Mit der neuen Anlage baue Lonza die Produktionskapazität für Medikamente in Basel aus und verstärke sein Angebot für biologische Therapeutika, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
Dank modernster Containment- und Isolatortechnologie erfülle die neue Anlage die GMP-Anforderungen (Good Manufacturing Practices) für die Herstellung steriler Produkte, hiess es weiter. Damit könne die Anlage Kunden bei der Versorgung mit einer breiten Palette von Biologika unterstützen, darunter mit monoklonalen Antikörpern, bispezifischen Antikörpern und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC).
