Der Auftragsfertiger Lonza hat von der Heilmittelbehörde Swissmedic die Zulassung für eine neue Abfüllanlage für biologische und hochwirksame Produkte im aargauischen Stein erhalten. Mit der neuen Anlage baue Lonza die Produktionskapazität für Medikamente in Basel aus und verstärke sein Angebot für biologische Therapeutika, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.