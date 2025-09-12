Damit wird er laut einer Mitteilung vom Freitag auch Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen. Berndt verfügt den Angaben zufolge über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im operativen Geschäft und hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Pharma- und Konsumgüterunternehmen inne. Zuletzt war er als Leiter Global Technical Services and Senior Vice President bei Bristol-Myers Squibb tätig.