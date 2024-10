Danach werde der Wirkstoff in Visp zu einem ADC konjugiert, hiess es weiter. Um den Auftrag ausführen zu können, errichtet Lonza eine neue Biokonjugationsanlage im Ibex Biopark von Lonza in Visp. Die neue Anlage werde rund 800 Quadratmeter Produktionsfläche umfassen und voraussichtlich 2027 in Betrieb genommen. Dadurch entstünden 100 neue Arbeitsplätze, heisst es.