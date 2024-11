Lonza erhöht die Produktionskapazitäten derzeit an verschiedenen Orten. So wurde vor kurzem die Erweiterung einer Anlage in Basel abgeschlossen, ausserdem hat Lonza im September von der Zulassungsstelle Swissmedic grünes Licht für eine neue Multiprodukt-Anlage erhalten, ebenfalls in Visp. Und in den USA baut das Unternehmen derzeit eine Produktionsanlage für Endotoxin-Tests am Standort Walkersville im Bundesstaat Maryland aus.