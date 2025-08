US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 7. August. Man beantworte zwar keine spezifischen Fragen zu diesem Thema, verfolge aber weiterhin aufmerksam die Entwicklungen im Zusammenhang mit den US-Importzöllen, teilte Lonza der Nachrichtenagentur AWP am Montag mit.