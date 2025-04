Auch alte Wohnungen plötzlich gefragt

Die schon oft totgesagten Bergdörfer waren klar auf der Gewinnerseite. So wuchs die Bevölkerung von Ausserberg innerhalb von vier Jahren von 613 auf 670 Einwohnerinnen und Einwohner an. Ein Plus von knapp zehn Prozent, auch wenn nicht alle einen langfristigen Verbleib anstreben. «Im Dorf leben rund 40 bis 45 Temporärangestellte der Lonza», sagt Gemeindepräsident Diego Treyer (43). Sie belegen in erster Linie alte, oft renovationsbedürftige Wohnungen. Die Gebäude sind meist ungeeignet für junge Familien und in Bergdörfern in grosser Zahl vorhanden.