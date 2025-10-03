Der Lifescience-Konzern Lonza hat angekündigt, Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu nominieren. Nach der Wahl auf der Generalversammlung 2026 soll sie zudem zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrats ernannt werden. Sie stösst vom Pharmakonzern Roche zu dem Zulieferer.

Derweil werden sich Jürgen Steinemann und Barbara Richmond 2026 nicht mehr zur Wiederwahl in den Lonza-Verwaltungsrat stellen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

(AWP)