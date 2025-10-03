Derweil werden sich Jürgen Steinemann und Barbara Richmond 2026 nicht mehr zur Wiederwahl in den Lonza-Verwaltungsrat stellen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
(AWP)
Lonza wird Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominieren. Sie stösst vom Pharmakonzern Roche zu dem Zulieferer.
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|545.80
09:09:07
|+0.63%
+3.40
|–
Dyckerhoff
–
|–
–
|–
–
CHFSWX
|285.00
09:08:48
|+0.25%
+0.70