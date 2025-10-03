Der Lifescience-Konzern Lonza hat angekündigt, Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu nominieren. Nach der Wahl auf der Generalversammlung 2026 soll sie zudem zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrats ernannt werden. Sie stösst vom Pharmakonzern Roche zu dem Zulieferer.