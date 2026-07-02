Konkret geht um Know-how im Bereich der Blut-Hirn-Schranken, wie es in einer Mitteilung von Lonza vom Donnerstag heisst. Gleichzeitig bauen die beiden Unternehmen laut den Angaben ihre strategische Zusammenarbeit aus, um weitere Technologien für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu entwickeln.