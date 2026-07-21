Der Pharmazulieferer Lonza hat mit dem britischen Biotech-Unternehmen Engitix eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) abgeschlossen. Ein Konjugat in der Pharmazie - wie ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat oder kurz ADC - ist ein zielgerichtetes Medikament. Es verbindet die zielgenaue Erkennung von körpereigenen Abwehrstoffen mit der Schlagkraft eines hochwirksamen Medikaments, um beispielsweise Krebszellen punktgenau zu zerstören.
Engitix erhält Zugang zu mehreren proprietären ADC-Technologien von Lonza. Die Vereinbarung umfasst laut Mitteilung vom Dienstag die Lizenz für ein bestimmtes Zielmolekül. Lonza könnte Vorabzahlungen sowie Meilensteinzahlungen für klinische, regulatorische und kommerzielle Erfolge sowie umsatzabhängige Lizenzgebühren erhalten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
(AWP/cash)