Der Pharmazulieferer Lonza hat mit dem britischen Biotech-Unternehmen Engitix eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) abgeschlossen. Ein Konjugat in der Pharmazie - wie ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat oder kurz ADC - ist ein zielgerichtetes Medikament. Es verbindet die zielgenaue Erkennung von körpereigenen Abwehrstoffen mit der Schlagkraft eines hochwirksamen Medikaments, um beispielsweise Krebszellen punktgenau zu zerstören.