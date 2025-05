Insgesamt überzeugte der Konzern aus Visp den Markt mit dem Ausblick. So sei die kommerzielle Nachfrage in den wesentlichen Bereichen gestiegen und «robuste Dynamik» vorhanden. Ausserdem sei das Kundeninteresse an der neuen Anlage in Kalifornien hoch. Diese gilt als wichtiger Baustein für den im aktuellen Jahr angepeilten Fokus auf das Kerngeschäft, welches im laufenden Jahr um annähernd 20 Prozent wachsen soll. Dafür löst sich Lonza von der Division Capsules and Health Ingredients (CHI), wobei gute Fortschritte gemacht werden, hiess es.