In der Realität steigerte Lonza den Umsatz im ersten Halbjahr 2023 noch um 3,2 Prozent auf 3,08 Milliarden Franken - um Währungen bereinigt waren es plus 5,6 Prozent. Die gute Nachfrage nach bereits zugelassenen Produkten habe die fehlenden Impfstoff-Einnahmen kompensiert, betonte Lonza am Freitag in einem Communiqué.