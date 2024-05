Lonza habe in den vergangenen Jahren in Visp VS jährlich rund 900 Millionen Franken investiert, die dortige Belegschaft habe sich seit 2018 auf 5000 Beschäftigte verdoppelt, die Lohnsumme betrage über eine halbe Milliarde Franken. Damit sei Visp der grösste Produktionsstandort der Biotechindustrie weltweit.