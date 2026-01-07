ADCs sind eine Art «zielgerichtete Chemotherapie», die zwei Komponenten kombiniert. Erstens einen Antikörper, der sich spezifisch an bestimmte Moleküle auf der Oberfläche von Zellen bindet. An den Antikörper gekoppelt ist ein Wirkstoff, der so gezielt zur Krebszelle transportiert wird und diese dort abtötet.