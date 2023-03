Das Programm soll im ersten Semester 2025 abgeschlossen sein, wie Lonza am Freitag mitteilte. Basierend auf dem Schlusskurs vom Mittwoch entspreche dies gut 3,7 Millionen Namenaktien oder 5,01 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft. Das Programm laufe über eine zweite Handelslinie an der SIX. Die so erworbenen Aktien sollen vernichtet werden.