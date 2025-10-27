Redberry mit Sitz im Elsass ist laut der Mitteilung auf Schnelltests mittels Festphasenzytometrie spezialisiert. Die gerade erst im Frühjahr erfolgreich validierte «Red One»-Technologie etwa ermögliche Sterilitätstests in nur vier Tagen. Das sei deutlich schneller als herkömmliche Verfahren mit bis zu 14 Tagen Inkubationszeit.