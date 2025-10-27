Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2025 erwartet, teilte der Pharmazulieferer am Montag mit.
Redberry mit Sitz im Elsass ist laut der Mitteilung auf Schnelltests mittels Festphasenzytometrie spezialisiert. Die gerade erst im Frühjahr erfolgreich validierte «Red One»-Technologie etwa ermögliche Sterilitätstests in nur vier Tagen. Das sei deutlich schneller als herkömmliche Verfahren mit bis zu 14 Tagen Inkubationszeit.
Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Übernahme sei aber finanziell «nicht wesentlich» und habe keinen Einfluss auf die Finanzprognosen von Lonza.
(AWP)