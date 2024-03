Der Basler Pharmazulieferer nimmt dafür viel Geld in die Hand und will zudem weiter investieren. Gemäss dem Abkommen mit Roche zahlt Lonza für das Werk 1,2 Milliarden US-Dollar in Cash. Zudem will Lonza weitere rund 500 Millionen Dollar in den Ausbau stecken, wie Lonza am Mittwoch mitteilte.