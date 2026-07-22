Das Core-Ebitda stieg um 27 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken, die entsprechende Marge verbesserte sich um 4,4 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit übertrafen sowohl das Core-Ebitda als auch die Core-Ebitda-Marge die Analystenerwartungen, während der Umsatz in etwa im Rahmen der Schätzungen lag.