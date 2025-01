Dass die Umsatzentwicklung im Jahresvergleich leicht rückläufig war, überrascht die wenigsten Analysten. Insgesamt schrammt Lonza mit dem Gruppenumsatz knapp an den Erwartungen vorbei. Wie es in Expertenkreisen heisst, weiss eigentlich nur der Geschäftszweig Small Molecules zu überzeugen. In den übrigen drei Bereichen Biologics, Cell & Gene Therapy and Bioscience sowie Capsules and Health Ingredients werden die Erwartungen nicht erfüllt.