Dabei geht es um Jobs in den Bereichen Beschaffung, IT, Personalwesen, Finanzen oder Marketing, wie der «Walliser Bote» (Ausgabe vom 18.03.) mit Verweis auf ein internes Schreiben schreibt. Dem Vernehmen nach seien 70 bis 80 Angestellte davon betroffen. Dabei würden Aktivitäten nach Indien verlagert. «Ausgewählte Tätigkeiten und Funktionen werden schrittweise an die Global Capability Centers übertragen, darunter auch solche die derzeit in der Schweiz angesiedelt sind», erklärte Lonza in einer Stellungnahme gegenüber AWP. Davon sei nur ein «sehr kleiner Anteil» der Stellen betroffen. Das Projekt sei Teil des normalen Geschäftsbetriebs.