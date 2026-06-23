Im Dezember 2024 hatte Lonza die Absicht bekanntgegeben, das CHI-Geschäft zu veräussern. Am 6. März 2026 unterzeichnete der Wirkstoffhersteller eine definitive Vereinbarung zum Verkauf an Lone Star Funds, wobei der Abschluss für das dritte Quartal 2026 erwartet wird.