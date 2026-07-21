Dabei erhoffen sich Investoren und Analysten weitere Angaben zu der geplanten Schliessung des Werkes in Übersee für zwei Monate im zweiten Semester. Grund dafür sind die Umsetzung eines grossen Investitionsprogramms sowie die Einführung neuer Moleküle. Im Rahmen der Investitionen modernisiert und erweitert Lonza die US-Produktionsanlagen und bereitet sie für neue Biologika-Programme vor beziehungsweise rüstet sie um.