Der Pharmazulieferer hat 2025 nicht zuletzt dank des Kaufs einer grossen Produktionsanlage von Roche in Kalifornien kräftig zugelegt. Der Umsatz von Lonza stieg im fortgeführten Geschäft um 19,2 Prozent auf 6,53 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr noch hatte dem Unternehmen der Wegfall des grossen Moderna-Auftrags für die Corona-Impfung zu schaffen gemacht.