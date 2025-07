Und das Interesse der Kunden an der neuen Anlage sei weiterhin gross, gleichzeitig liefere sie eine bessere Marge als erwartet. Der Betriebsgewinn («Core-EBITDA») stieg in der Folge mit plus 18,6 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken noch stärker als die Verkäufe. Die Marge nahm entsprechend von 29,2 auf 29,6 Prozent zu