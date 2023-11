Die für Moderna gebauten Produktionslinien will Lonza zum Teil weiterhin für mRNA-spezifische Produkte und Projekte nutzen und zum Teil für andere Zwecke umfunktionieren. Dazu würde die bei der Vertragskündigung fällig gewordene Zahlung von Moderna eingesetzt. Grossübernahmen erteilte Baehny, der eine Konsolidierung in der stark fragmentierten CDMO-Branche erwartet, eine Absage. «Wir investieren vorwiegend in unser organisches Wachstum.» Ergänzende Zukäufe zum Erwerb von Technologien seien denkbar. Lonza habe ein breites Portfolio und wolle nicht in neue Geschäftsfelder, etwa in die Peptide-Herstellung, expandieren. «Wir investieren bereits fast zwei Milliarden Franken pro Jahr in unsere Kompetenzen und wir wollen dabei bleiben», sagte Baehny.