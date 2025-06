ZKB-Analyst Jelovcan will solche Szenarien nicht ausschliessen. Das Lonza-Management sei flexibel und ziehe die beste Wertschöpfung in Betracht für die Aktionäre. Deshalb sei ein Verkauf, ein IPO oder ein Spin-off an die Aktionäre möglich. «Allerdings glauben wir, dass Lonza einen direkten Verkauf bevorzugt», so Jelovcan.