Mit einem fulminanten Kurssprung von 14,4 Prozent auf 423,50 Franken verabschiedeten sich die Lonza-Titel an der Schweizer Börse am vergangenen Freitag ins Wochenende. Zum Wochenstart am Montag geht es bis um 10 Uhr leicht höher weiter mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 424 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI 0,2 Prozent höher steht.