Vor der Präsentation des Zahlenkranzes am Mittwoch darf man zudem gespannt sein, ob es Neuigkeiten zum geplanten Verkauf des Geschäfts mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln geben wird. Andere Entwicklungen wurden schon weitgehend vorweggenommen. Für das «Übergangsjahr» 2024 stellte Lonza eine flache Umsatzentwicklung in Lokalwährungen in Aussicht sowie eine Betriebsgewinnmarge im «hohen 20 Prozent-Bereich», das heisst in der Region von 27 bis 29 Prozent.