Lonza hat einen Auftrag an Land gezogen. Der Pharmazulieferer soll das US-Medizinunternehmen Rion bei der Produktion von Exosom-basierten Therapeutika unterstützen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
So habe Rion eine Bio-Herstellungsplattform entwickelt, die die Produktion von aus Thrombozyten gewonnenen Exosomen ermögliche. Lonza soll den Wirkstoff in seinem Werk in Houston herstellen. Solche Exosomen können für eine Vielzahl von Indikationen eingesetzt werden.
Rion ist ein Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, das aus der gekannten Mayo Clinic hervorgegangen ist.
(AWP)