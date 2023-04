In Europa und Nordamerika verzeichnete der Konzern im ersten Quartal eine starke Nachfrage. Auf vergleichbarer Basis legte der Umsatz in Europa um 16 Prozent und in Nordamerika noch etwas stärker zu. In Nordasien kam L'Oreal hingegen nur auf ein Plus von knapp zwei Prozent. Der Konzern erklärte dies mit der besonderen Entwicklung in China. Dort hätten Händler zunächst ihre Lagerbestände abgebaut, statt neue Ware zu bestellen. Ab Februar habe die Nachfrage der Kunden dort wieder angezogen.