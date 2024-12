Die Hautpflegefirma mit rund 200 Mitarbeitern in Südkorea und etwa zehn Beschäftigten in China exportiere Produkte für empfindliche Haut in Länder im asiatisch-pazifischen Raum sowie in die USA , teilte Migros am Montag mit. Gowoonsesang führe unter anderem die renommierte Marke Dr.G. Den Preis legten die Firmen nicht offen.