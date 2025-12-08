«Unsere erste strategische Investition in Galderma im Jahr 2024 hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, und deshalb wollen wir die Partnerschaft weiter festigen und ausbauen», sagte L'Oréal-Chef Nicolas Hieronimus. Eine weitere Aufstockung der Beteiligung sei jedoch nicht geplant, hiess es weiter. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal 2026 erwartet.