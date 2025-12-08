«Unsere erste strategische Investition in Galderma im Jahr 2024 hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, und deshalb wollen wir die Partnerschaft weiter festigen und ausbauen», sagte L'Oréal-Chef Nicolas Hieronimus. Eine weitere Aufstockung der Beteiligung sei jedoch nicht geplant, hiess es weiter. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal 2026 erwartet.
In diesem Zusammenhang denkt Galderma darüber nach, der Generalversammlung 2026 zwei nicht-unabhängige Verwaltungsratskandidaten von L'Oréal zur Wahl vorzuschlagen. Diese sollen die Vertreter des von EQT geführten Konsortiums ersetzen.
Zudem planen Galderma und L'Oréal, zusätzliche wissenschaftliche Forschungsprojekte von gemeinsamem Interesse zu prüfen. Mit ihrem gemeinsamen Fokus auf Hautpflege und Hautgesundheit seien die beiden Partner in ihren Märkten «hervorragend positioniert».
(Reuters/AWP)