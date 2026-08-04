Ruag hat mit der Zahlung eines Lösegelds rechtlich korrekt gehandelt, obschon sich der Konzern nicht an die Empfehlungen des Bundes, keine Lösegelder zu bezahlen, gehalten hat, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag mitteilte. Die Hackergruppe Akira hatte im Herbst 2025 die IT-Systeme der Ruag-Tochter LLC im US-Bundesstaat Virginia angegriffen. Dabei wurden Daten aus den Systemen der Tochtergesellschaft entwendet. Anschliessend drohten die Angreifer mit deren Veröffentlichung im Darknet und forderten Lösegeld.