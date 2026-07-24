Als Friedrich Merz am Freitag im Kanzlergarten seinen Kabinettsumbau verkündete, waren im Hintergrund mehrere Kräne zu sehen. Das passt gut zu der Situation in ‌der schwarz-roten ⁠Koalition. Denn gut ein Jahr nach Amtsantritt sind zumindest auf der Unionsseite grössere Umbauarbeiten nötig - und es ist unklar, ob nach den Landtagswahlen im Herbst nicht weitere auch auf SPD-Seite folgen. ⁠Merz sei damit eine Überraschung gelungen, sagt der Bochumer Politologe Oliver Lembcke zu Reuters. «Eine Überraschung verstärkt den Effekt, den eine Kabinettsumbildung erzielen will: nämlich die Stärke und Handlungsfähigkeit des Regierungschefs zu demonstrieren.» Die Fragen sind nur: Nach welchen ‌Kriterien baut der Kanzler sein Kabinett eigentlich um - und bringt dies wirklich die erhoffte Aufbruchwirkung? Gerade nach dem Wirrwarr um eine ‌Ablösung von Verkehrsminister Patrick Schnieder gibt es dabei sogar in der CDU Zweifel.