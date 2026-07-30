Zudem entwickelten sich die LSE-Papiere in den vergangenen fünf Jahren deutlich schlechter als die Anteile des Konkurrenten Deutsche Börse . Seit dem Sommer 2021 zog der Kurs des Dax-Konzerns um fast 90 Prozent an, während der Börsenwert der LSE nur um knapp ein Fünftel nach oben kletterte. Gemessen an der Marktkapitalisierung liegen die beiden Unternehmen daher jeweils bei rund 50 Milliarden Euro.