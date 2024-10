Die Einnahmen wuchsen insgesamt um 7,4 Prozent auf 2,21 Milliarden Pfund (2,65 Mrd Euro), wie der Konkurrent der Deutschen Börse am Donnerstag in London mitteilte. Organisch - also bereinigt um Übernahme- und Wechselkurseffekte - lag das Wachstum bei etwas mehr als acht Prozent. Die Zahlen kamen am Kapitalmarkt gut an. Die seit Kurzem im Stoxx 50 gelistete Aktie legte am Donnerstagvormittag rund zwei Prozent auf 10.600 Pence zu.