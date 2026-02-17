Der Börsengang von Gabler könnte von der steigenden Nachfrage der Investoren nach Werten aus der Rüstungsindustrie profitieren, in der das Unternehmen im vergangenen Jahr 75 Prozent seines Pro-forma-Nettoumsatzes erwirtschaftete. Der Sektor war ein wesentlicher Treiber der europäischen Aktienrallye im Jahr 2025. Es wird erwartet, dass die rasche Ausweitung der Militärausgaben in der Region in den kommenden Jahren für kräftigen Rückenwind sorgen wird.