An der Wall Street zeige sich, dass sich die hohen Investitionen der ‌Konzerne in künstliche Intelligenz (KI) inzwischen in den Unternehmensergebnissen niederschlagen, sagen die Experten der Weberbank. Dabei weite sich die positive Gewinndynamik ‌über den Technologiesektor hinweg aus. Insbesondere Energie-, Rohstoff- und Finanzunternehmen überzeugten. «Die Aktienrallye steht damit ​zunehmend auf einem breiteren Fundament.» Die Impulse werden in der neuen Woche allerdings schwächer, da nur noch einige Nachzügler ihre Zahlen vorlegen werden. In den USA haben sowohl der Dow Jones als auch der S&P im August neue Allzeithochs markiert.