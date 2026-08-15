Überraschend starke Geschäftszahlen hatten etwa den deutschen Leitindex Dax in der ersten Hälfte der alten Woche von Rekord zu Rekord und bis auf 26'573,50 Punkte getrieben. «Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet», sagt Ingo Koczwara, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz. In den USA erreichte das Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal aussergewöhnlich hohe Werte, auch Europa überzeugte mit einer starken Ergebnisentwicklung.
Auf Wochensicht ergab sich für den Swiss Market Index ein Minus von rund 1 Prozent, doch im Vergleich zu Ende 2025 beträgt das Plus immer noch 8,5 Prozent. Werden die im Verlaufe des Jahres bezahlten Dividenden dazu gerechnet, sind es noch rund 3 Prozentpunkte mehr.
An der Wall Street zeige sich, dass sich die hohen Investitionen der Konzerne in künstliche Intelligenz (KI) inzwischen in den Unternehmensergebnissen niederschlagen, sagen die Experten der Weberbank. Dabei weite sich die positive Gewinndynamik über den Technologiesektor hinweg aus. Insbesondere Energie-, Rohstoff- und Finanzunternehmen überzeugten. «Die Aktienrallye steht damit zunehmend auf einem breiteren Fundament.» Die Impulse werden in der neuen Woche allerdings schwächer, da nur noch einige Nachzügler ihre Zahlen vorlegen werden. In den USA haben sowohl der Dow Jones als auch der S&P im August neue Allzeithochs markiert.
Entspannung, aber keine Entwarnung bei der Inflation
Die Stimmung an den Börsen wird grundsätzlich auch durch nachlassende Inflations- und Zinssorgen aufgehellt. Nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht und jüngsten Inflationsdaten stuft der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September zudem als geringer ein. Die mit dem US-Iran-Konflikt verbundenen Inflations- und Zinssorgen wurden dadurch gelindert. Dennoch blieben die Inflationsrisiken angesichts der hohen Energiepreise präsent, warnt Koczwara. Zuletzt verlor die Rally an Schwung.
Zu Beginn der neuen Woche richtet sich der Blick zunächst nach Asien auf das Wirtschaftswachstum Japans. In China stehen die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze für Juli im Fokus.
Zur Wochenmitte steht dann das Protokoll der Fed-Sitzung von Ende Juli im Fokus. «Die Märkte dürften vor allem darauf achten, ob sich aus der Diskussion im Offenmarktausschuss auf eine wachsende Bereitschaft zu Zinserhöhungen schliessen lässt.» Die Anleger sehen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent für eine Anhebung des Leitzinses der Fed bis zum Jahresende. Zum Wochenausklang blicken die Investoren auf die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für Deutschland und den Euroraum.
Schweizer Berichtssaison neigt sich dem Ende
Die Bilanzsaison in den USA ist nahezu zu Ende. In der neuen Woche werden dort nur wenige Ergebnisse wichtiger Unternehmen erwartet. Zu den wichtigsten Ereignissen gehören die Zahlen von Home Depot am Dienstag, Target am Mittwoch und Walmart sowie Alibaba am Donnerstag.
(Reuters/cash)