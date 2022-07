Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen des Lufthansa-Konzerns lag zwischen 350 und 400 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: minus 827 Millionen Euro). Die Erlöse steigerten sich nach dem Neustart aus der Corona-Flaute auf 8,5 Milliarden Euro nach 3,2 Milliarden Euro im gleichen Vorjahresquartal, hiess es in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Die Nettokreditverschuldung werde in einer Grössenordnung von rund 2 Milliarden Euro zurückgehen, erwartet der Konzern.

Der Konzern habe dabei vor allem von einer anhaltend starken Entwicklung bei Lufthansa Cargo profitiert. Lufthansa Technik habe ein ähnlich hohes Ergebnis wie im ersten Quartal erzielt.

Hohe Auslastung in Premiumklassen

Das Ergebnis der "Passagier Airlines" habe sich vor allem aufgrund eines starken Anstiegs der Durchschnittserlöse und deutlich höherer Ladefaktoren verbessert. Vor allem in den Premiumklassen sei die Auslastung sehr hoch gewesen.

Trotz eines positiven Ergebnisses bei Swiss war das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted Ebit) des Segments Passagier Airlines laut den Angaben jedoch weiterhin negativ.

(AWP)