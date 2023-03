Das bereinigte Ergebnis werde in diesem Jahr zwischen 1,60 und 2,00 Dollar je Aktie liegen, teilte GE am Donnerstag vor einem Investorentreffen mit. Der Umsatz dürfte um einen hohen einstelligen Prozentbetrag wachsen. Dabei profitiert der Konzern von seinem Luftfahrtgeschäft, dessen Umsätze wegen der gestiegenen Nachfrage nach Flugreisen nach der Corona-Krise anzogen. Die Sparte produziert Triebwerke für Boeing und Airbus. Ihr Umsatz wird GE zufolge in diesem Jahr um einen zweistelligen Prozentbetrag zulegen.